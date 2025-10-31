松村北斗×高畑充希×奥山由之監督×新海誠×米津玄師…5人が語る『秒速5センチメートル』スペシャルインタビュー集が公開
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演する実写映画『秒速5センチメートル』（公開中）において、ヒロインの高畑充希、奥山由之監督、原作の新海誠監督、主題歌を担当する米津玄師による、未公開スペシャルインタビュー集が公式YouTubeで公開された。
【動画】制作陣から見た松村北斗らの魅力⋯公開されたスペシャルインタビュー集
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、遠野貴樹（松村）の18年間にわたる人生の旅を描く。
大ヒットを記念して、主人公・貴樹を演じた松村、ヒロイン・篠原明里を演じた高畑、奥山監督、新海氏と、主題歌「1991」を手掛けた米津による、特番やスペシャルメイキングムービーでは放送されなかった未公開シーンを含む、貴重なインタビューを公開。
キャスティングや主題歌制作をオファーされた当時の気持ち、貴樹や明里の人物像をどのように捉えて演じたのか、制作陣から見た松村や高畑の俳優としての魅力、5人にとって原作アニメーションがどのような存在であり、そのテーマをどう受け継いだのか、主題歌制作における監督とのやりとりや曲のタイトル・フレーズに託した米津の想いなど、ここでしか聞けない初公開のエピソードが盛りだくさんとなっている。
