【天皇賞秋／追い切り診断】高評価「A」はミュージアムマイルかマスカレードボールか　数字以上の迫力を示し「デキは100点満点」

第172回（2日／GI、東京芝2000m）には、ダービー2着のマスカレードボール、皐月賞馬ミュージアムマイル、春のグランプリホース・メイショウタバルなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ミュージアムマイル」を取り上げる。

■ミュージアムマイル

前走のセントライト記念の時は久々ながら随分と仕上がっており、ここへ向けての上積みという点は気になるところだったが、まったく杞憂に終わりそうだ。

■ミュージアムマイル調教動画

よく本番仕様の調整というのを耳にすると思う。おそらく、今も昔も作ってはいたが、かつては馬の心身の問題でいきなりのピークを取れかったのだろう。故に叩き2戦目で上向く＝本番仕様の調整という流れが頻発していた。しかし、今や外厩全盛の時代で、ほぼほぼ仕上がって帰厩してくるのだ。そうなると厩舎でやるべきことは、研ぎ澄ます作業。ともなれば、前哨戦で10の状態、本番でも維持して10の状態こそが理想のはずだ。そして、これに近いことを実行できる厩舎が増えてきているのが現在。高柳大厩舎もそんな厩舎のひとつである。

1週前にはCWコースで、リラックスした雰囲気から仕掛けると力強く伸びて1F11秒3と数字以上の迫力で先着。最終追いも併せ馬で、テンは急かさず坂路4F53秒8-12秒3と終いを伸ばしてフィニッシュ。動く相手だったので見た目では見劣るが、この馬自身活気のある動きを披露した。デキは前走と遜色なしの100点満点。

総合評価「A」