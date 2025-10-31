THE ALFEEが桜井賢の地元・秩父で特別企画を開催 『THE ALFEE 百貨店』オープンや鉄道コラボなど一挙に
デビュー50周年を迎えたTHE ALFEEが、メンバー・桜井賢の地元である埼玉・秩父を舞台に、期間限定イベントを展開することが発表された。12月1日から15日までの期間、埼玉・矢尾百貨店にて『THE ALFEE 百貨店』がオープンし、併設の5階特設会場では展覧会『THE ALFEE’S LEGACY〜51年目の冬祭り〜 秩父特別バージョン』も開催される。
【写真】圧巻…！THE ALFEE・高見沢俊彦の「ゴジラ1.0ギター」と「シン・ゴジラギター」
『THE ALFEE 百貨店』では、買い物をするとオリジナルショッパーが配布され、店内アナウンスはメンバー3人が担当。1階特設ショップでは、桜井の実家である『櫻井太伝治商店』のオリジナルグッズや酒類などが並ぶ。
展覧会では、全国を巡回した『アルフィー展』をベースに、桜井の秘蔵品などを加えた特別展示を実施。アルバム『五十年祭』のジャケットで話題となった「誰でもアルフィー」も秩父バージョンとして新装されるほか、秩父のご当地キャラクター「ポテくまくん」とのコラボグッズや、イラストレーター・桃桃子とのコラボTシャツも登場する。
さらに、秩父鉄道との連携企画も展開。『THE ALFEE TRAIN』や『SL THE ALFEE EXPRESS』が特別ヘッドマークを掲出して運行されるほか、記念乗車券の販売も予定されている。加えて、THE ALFEE監修による日帰りバスツアーも実施され、すでに3次募集が決定するなど、多くのファンの注目を集めている。
2024年には名曲「メリーアン」の盆踊りバージョン「メリーアン音頭」の発表や、『青森ねぶた』『秋田竿燈まつり』とのコラボレーションなど、“お祭り騒ぎな一年”として活動してきたTHE ALFEE。51年目となる今年も“祭りは続く”をテーマに、全国各地で新たな企画が展開されており、今回の秩父開催はその集大成ともいえる内容となっている。
【イベント情報】
●THE ALFEE 百貨店
期間：12月1日（月）〜12月15日（月）
場所：埼玉・矢尾百貨店
営業時間：午前10時〜午後7時 ※12月3日（水）は午後8時まで
●THE ALFEE’S LEGACY〜51年目の冬祭り〜 秩父特別バージョン
期間：12月1日（月）〜12月7日（日）
会場：埼玉・矢尾百貨店5階特設会場
開催時間：午前10時〜午後7時 ※12月3日（水）は午後8時閉場
※入場は閉場1時間前まで
入場料：1000円（高校生以下無料）
音声ガイド：1100円（当日会場販売のみ）
【グッズ】
・「ポテくまくんアルフィー」Tシャツ／パーカー／キーホルダー／歌朱印
・「THE ALFEE×桃桃子」Tシャツ
・クリアファイル3点セット
・法被「祭」
【秩父鉄道コラボ企画】
●THE ALFEE TRAIN
期間：11月29日（土）〜12月25日（木）
車両：7500系1編成（ヘッドマーク掲出・ポスター装飾）
●SL THE ALFEE EXPRESS
運行日：12月6日（土）、7日（日）
運行区間：秩父鉄道 熊谷〜三峰口間（下りは熊谷〜御花畑）
※SL指定席券と乗車券が必要（1ヶ月前より予約受付開始）
●記念乗車券
販売期間：11月29日（土）〜2026年2月28日（土） ※売り切れ次第終了
価格：1000円（硬券乗車券・入場券 各1枚、特製台紙付き）
【バスツアー】
THE ALFEE監修 秩父日帰りバスツアー（第3次募集）
受付期間：11月8日（土）〜11月12日（水）
抽選期間：11月17日（月）〜11月21日（金）
