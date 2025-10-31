ヤスハラケミ、上期経常は30％増益で上振れ着地、下期配当を見送り

ヤスハラケミカル <4957> [東証Ｓ] が10月31日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.4％増の9.9億円に拡大し、従来予想の7.7億円を上回って着地。

通期計画の14.8億円に対する進捗率は67.0％に達し、さらに5年平均の52.2％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比56.3％減の4.8億円に大きく落ち込む計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来6円としていた今期の下期配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比3.7倍の4.7億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の13.6％→9.2％に大幅低下した。



株探ニュース

