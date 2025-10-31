¡Ø¥¨¥ô¥¡²ÎÉñ´ì¡Ù±é¼ÔÈ¯É½¤Ç½í¥«¥ò¥ëÌò¤ÏÈø¾åº¸¶á¡Ö¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÍèÇ¯2·î¸ø±é
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È²ÎÉñ´ì¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ø²ÎÉñ´ì¸ò¶Á¶ÊÂèµÞÈÖ ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½í¥«¥ò¥ëÌò¤Ï²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡¦Èø¾åº¸¶á¤¬Ã´Åö¤·¡¢Äö¥·¥ó¥¸Ìò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Æ±²ÎÉñ´ì¤Ï¾¾ÃÝ¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡¦À½ºî¤Ç¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡Á23Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×3ÆüÌÜ¡Ê23Æü¡Ë¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª½í¥«¥ò¥ë¤ò±é¤¸¤ëÈø¾åº¸¶á
¡¡º£²ó¤Î²ÎÉñ´ì¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÅ¸¼¨¼þÍ·¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖEVA EXTRA 30¡×¥¨¥ê¥¢¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖSTAGE AREA¡×¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤·¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÂÎ¸³´ë²è¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¡£
¡¡¡Ø²ÎÉñ´ì¸ò¶Á¶ÊÂèµÞÈÖ ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ½ªÆü¡¦£³ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë2·î23Æü¤Î¡ÖSTAGE AREA¡×¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¡¢²ÎÉñ´ìÉñÍÙ¤È²ÎÉñ´ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË®³Ú¡Ê²ÎÉñ´ì²»³Ú¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤¬¿¥¤êÀ®¤¹°ì´ü°ì²ñ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì³¤¤Î¾å¤ËÇòÁõÂ«¤ÇÉâ¤«¤Ö½í¥«¥ò¥ë¤È¡¢º½ÉÍ¤ËÐÊ¤ßÂç·¿¤ÎÁä¤ò»ý¤ÄÄö¥·¥ó¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½í¥«¥ò¥ëÌò¤ÎÈø¾åº¸¶á¤Ï¡Ö¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤É¤¦²ÎÉñ´ì¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤á¤Ç¤¿¤¤ÀáÌÜ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÅ¨ÀÀ¸Ì¿ÂÎ¡È»ÈÅÌ¡É¤¬½±Íè¤·¤¿À¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¿ÍÎà¤¬¡È»ÈÅÌ¡É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ëÈÆÍÑ¿Í·¿·èÀïÊ¼´ï¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤È¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡1995Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡£¡Ø¡§½ø¡Ù¡Ø¡§ÇË¡Ù¡Ø¡§£Ñ¡Ù¤Î3ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿´°·ëÊÔ¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖSTAGE AREA¡×³µÍ×
Day1 Stage Program
¡¦¡ÖOPENING of 30th ANNIVERSARY DAY1¡×
¹ë²Ú¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅÍ½Äê¡¡¢¨½Ð±é¼Ô¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
¡¦¡Ö¡ÚDAY1 UNION PART¡Û¡Ê¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡Ë¡×
RADIO EVA / EVANGELION:95¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥·¥ç¡¼¡ÖEVANGELION FASHION'S CARNIVAL¡×¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¡ª
¡¦¡ÖBACK TO NEON GENESIS ¥×¥ìver. ¡Ê²¾¡Ë¡×
±ÇÁü¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È
¡¦¡ÖÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë¡×
Day2 Stage Program
¡¦¡ÖOPENING of 30th ANNIVERSARY DAY2¡×
¡¦¡Ö¡ÚDAY2 UNION PART¡Û¡Ê¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡Ë¡×
¡¦¡ÖEVANGELION FLASHBACK¡Ê²¾¡Ë¡×¹â¶¶ÍÎ»Ò SPECIAL LIVE
¡¦¡ÖÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë¡×
¡¦Day3 Stage Program
¡¦¡Ö¡ÚDAY3 UNION PART¡Û¡Ê¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡Ë¡×
¡¦¡ÖEVANGELION WIND SYMPHONY 2026 ¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹ver. ¡Ê²¾¡Ë¡×
¡¦¡Ø²ÎÉñ´ì¸ò¶Á¶ÊÂèµÞÈÖ ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù
¡¦¡ÖÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë¡×¡õ ¡ÖFinal Program(²¾)¡×
