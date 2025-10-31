「日経225ミニ」手口情報（31日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限9971枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9971枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9971( 9971)
ソシエテジェネラル証券 3555( 3555)
楽天証券 5288( 2666)
SBI証券 3795( 1811)
松井証券 861( 861)
三菱UFJeスマート 534( 290)
マネックス証券 227( 227)
フィリップ証券 193( 193)
インタラクティブ証券 177( 177)
日産証券 174( 174)
バークレイズ証券 102( 102)
JPモルガン証券 73( 73)
ドイツ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 209624( 209624)
ソシエテジェネラル証券 94268( 94268)
SBI証券 84267( 41567)
松井証券 32039( 32039)
楽天証券 56683( 27407)
バークレイズ証券 19672( 19672)
サスケハナ・ホンコン 14651( 14651)
日産証券 8991( 8991)
三菱UFJeスマート 14503( 7099)
マネックス証券 5955( 5955)
ビーオブエー証券 3979( 3979)
ゴールドマン証券 3416( 3416)
JPモルガン証券 2977( 2977)
フィリップ証券 2004( 2004)
BNPパリバ証券 1162( 1162)
みずほ証券 986( 883)
野村証券 952( 849)
モルガンMUFG証券 818( 818)
インタラクティブ証券 687( 687)
大和証券 554( 554)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 80( 80)
ABNクリアリン証券 67( 67)
楽天証券 46( 30)
SBI証券 82( 18)
インタラクティブ証券 13( 13)
フィリップ証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 12( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース