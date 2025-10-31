「日経225ミニ」手口情報（31日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限3万6141枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万6141枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 36141( 33141)
ソシエテジェネラル証券 19844( 18844)
楽天証券 7304( 3496)
SBI証券 7247( 2869)
ゴールドマン証券 7920( 1920)
三菱UFJeスマート 1490( 926)
松井証券 731( 731)
インタラクティブ証券 516( 516)
フィリップ証券 509( 509)
マネックス証券 367( 367)
ドイツ証券 232( 232)
日産証券 139( 139)
JPモルガン証券 110( 110)
SMBC日興証券 100( 100)
バークレイズ証券 97( 97)
岩井コスモ証券 45( 45)
共和証券 2( 2)
立花証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 354801( 354709)
ソシエテジェネラル証券 188148( 188148)
SBI証券 115068( 54370)
バークレイズ証券 48970( 48878)
サスケハナ・ホンコン 36948( 36948)
松井証券 36944( 36944)
楽天証券 74132( 34550)
日産証券 25462( 25462)
モルガンMUFG証券 10693( 10667)
三菱UFJeスマート 19274( 10644)
JPモルガン証券 10065( 10065)
BNPパリバ証券 9013( 9013)
マネックス証券 7624( 7624)
ビーオブエー証券 6284( 6284)
ゴールドマン証券 5959( 5779)
東海東京証券 5256( 5256)
野村証券 4724( 4718)
みずほ証券 3768( 3667)
フィリップ証券 2940( 2940)
広田証券 2417( 2417)
SMBC日興証券 101( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 357( 357)
ソシエテジェネラル証券 311( 311)
楽天証券 142( 84)
SBI証券 276( 76)
フィリップ証券 75( 75)
日産証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 35( 19)
JPモルガン証券 10( 10)
マネックス証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
ドイツ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース