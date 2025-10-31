Tani Yuukiが約3年ぶりに『THE FIRST TAKE』に再登場！「この緊張感はなかなか懐かしい」
Tani Yuukiが、約3年ぶりにYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場。
■ギター2本のアコースティックアレンジで一発撮り
「おかえり」は、2022年にシングルカット/配信リリースされ、ストリーミングが累計1億回再生、MVが3,000万回再生を突破し話題を呼んだ大ヒット曲。
“おかえり”というひと言に込められた安心感と愛情を日常的でシンプルな言葉で紡ぐ本楽曲を、ギター2本のアコースティックアレンジにて一発撮りでパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第606回は、10月31日22時よりプレミア公開。
■Tani Yuuki コメント
