　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4461枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 14461(　 14461)
ソシエテジェネラル証券　　　　8926(　　8888)
バークレイズ証券　　　　　　　2597(　　2597)
ゴールドマン証券　　　　　　　2956(　　2582)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2319(　　2319)
ビーオブエー証券　　　　　　　1879(　　1879)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1568(　　1368)
ドイツ証券　　　　　　　　　　1288(　　1288)
JPモルガン証券　　　　　　　　1188(　　1188)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 921(　　 921)
シティグループ証券　　　　　　 270(　　 254)
インタラクティブ証券　　　　　 196(　　 196)
日産証券　　　　　　　　　　　 157(　　 157)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 103(　　 103)
野村証券　　　　　　　　　　　 265(　　　75)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　51(　　　45)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　61(　　　27)
広田証券　　　　　　　　　　　　26(　　　26)
光世証券　　　　　　　　　　　　13(　　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　　12)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース