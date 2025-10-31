「TOPIX先物」手口情報（31日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限4万2626枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万2626枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 42626( 41807)
ソシエテジェネラル証券 36605( 34761)
バークレイズ証券 12921( 12651)
JPモルガン証券 12514( 10300)
モルガンMUFG証券 11936( 7991)
ゴールドマン証券 12914( 5726)
シティグループ証券 8758( 5033)
サスケハナ・ホンコン 4696( 4696)
ドイツ証券 3945( 3945)
ビーオブエー証券 3690( 3690)
みずほ証券 6027( 2081)
SBI証券 2046( 1918)
野村証券 6379( 1390)
BNPパリバ証券 3235( 1035)
UBS証券 1991( 968)
大和証券 870( 767)
日産証券 740( 740)
SMBC日興証券 769( 645)
広田証券 241( 241)
フィリップ証券 206( 206)
三菱UFJ証券 200( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
みずほ証券 1100( 0)
ゴールドマン証券 500( 0)
BNPパリバ証券 500( 0)
ABNクリアリン証券 400( 0)
シティグループ証券 300( 0)
三菱UFJ証券 200( 0)
野村証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース