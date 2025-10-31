「日経225先物」手口情報（31日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万2191枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2191枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12191( 11976)
ソシエテジェネラル証券 5228( 5207)
SBI証券 3811( 1603)
バークレイズ証券 1536( 1536)
楽天証券 1660( 1146)
ビーオブエー証券 819( 819)
松井証券 754( 754)
フィリップ証券 640( 640)
JPモルガン証券 616( 616)
ゴールドマン証券 703( 575)
モルガンMUFG証券 538( 538)
日産証券 530( 530)
大和証券 451( 451)
サスケハナ・ホンコン 392( 392)
三菱UFJeスマート 317( 285)
ドイツ証券 268( 268)
BNPパリバ証券 491( 249)
インタラクティブ証券 186( 186)
シティグループ証券 1549( 143)
マネックス証券 119( 119)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
松井証券 35( 35)
SBI証券 33( 21)
楽天証券 44( 20)
バークレイズ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 6( 6)
光世証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース