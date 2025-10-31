中国商務部、グリーン貿易拡大の実施意見を発表

中国商務部は10月30日、中国企業が積極的にグリーン貿易を拡大することを指導する内容を盛り込んだ、グリーン貿易拡大に関する実施意見を発表しました。

意見の内容は以下の通りです。

1、貿易企業のグリーン低炭素発展意識を強化する。貿易企業がグリーン設計と生産を展開することを推進する。物流のグリーン・低炭素発展を加速し、第三者のグリーン低炭素サービス能力を高める。

2、グリーン低炭素関連製品の国際競争力を高める。グリーン貿易の国際市場の需要を把握し、展示会のグリーン化レベルを高め、グリーン低炭素発展関連の資源製品とサービスの輸入を保障する。再生資源の輸入基準および管理措置を研究し、整備する。地方の再生資源取引センターに役割を発揮させ、企業が再生された銅、アルミニウム、鉄鋼などの資源を輸入するために便利なサービスを提供させる。「輸入奨励サービス目録」を改訂して、省エネ、環境にやさしい、グリーン低炭素サービスの輸入拡大を指導すると同時に、対外経済貿易協力のけん引作用を果たす。

3、国際交流と意思疎通を強化する。G20やBRICS、APEC、国連貿易開発会議などを通じて、炭素に関連する国際的な経済貿易規則に関する協議討論に参加し、中国の解決案を提出する。関連基準についてはその制定、国際的な接続、相互承認を推進する。

4、グリーン貿易を支える保障体制を構築する。金融政策による下支えを強化し、貿易製品の炭素足跡データベースの建設を加速する。炭素価格付けのメカニズムおよびグリーン電力、グリーン電力証明書に下支えの役割を発揮させる。人材育成を強化し、モニタリングや分析、政策保障を強化する。（提供/CRI）