大人が頼れる「シンプルトップス」→【ワークマン】に980円で売ってた！

秋冬ファッションのインナーとして活躍してくれる「シンプルトップス」。なんと【ワークマン】では、プチプラでゲットできるとの情報をキャッチ！ 着まわしが利くうえに機能性も優秀。さまざまなシーンで頼りになりそうなので、イロチ買いもぜひ検討してみて。

機能性優秀なのにプチプラなシンプルT

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスボートネックＴシャツ」\980（税込）

ストレッチ性や形態回復性を備えたSOLOTEX®素材を使用。さらにイージーケア・UVカット機能も備えた、プチプラとは思えない優秀Tシャツです。上品なボートネックで女性らしく、一枚で着ても、秋冬のレイヤードコーデでも重宝しそう。ホワイト・杢グレー・ナチュラル・セージ・ブラックの全5色展開。

ふんわり軽やかで体型カバーも叶いそう

【ワークマン】「レディースメンモリークルーネック」\980（税込）

形状保持素材を使用したシンプルトップス。型崩れしにくいトップスはデイリーコーデで気兼ねなく使いやすく、ヘビロテしたくなりそうです。ゆったりしたサイズ感は大人コーデにラフな抜け感をプラスしてくれます。杢ベージュ・杢グレー・テラコッタなど、トレンド感のあるニュアンスカラーも魅力。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

