ブリーダーズCで米遠征中の坂井瑠星騎手

ドジャースの大谷翔平投手が出場するワールドシリーズを応援に訪れた日本の有名人に、ファンが“違和感”を感じているようだ。「野球を見ている…？」「ルール知ってるのかしら」と行動に驚くコメントが寄せられた。

ドジャースタジアムのスタンドで、白いドジャースのロゴ入りTシャツを来て笑顔を見せているのはJRAの坂井瑠星騎手だ。ブリーダーズカップに出走するフォーエバーヤング（牡4）騎乗のため渡米中で、同じくTシャツ姿の矢作芳人調教師と並んで観戦している。

矢作師が厩舎のXに「火曜日の夜はスタッフ、瑠星とともにドジャースタジアムで野球観戦 残念ながら大谷選手のホームランを観ることが出来ませんでしたが、良い刺激を受けて来ました」と投稿し、観戦は28日（同29日）の第4戦だったようだ。大谷は「1番・投手兼DH」で先発し4失点。打者としては3打数無安打だった。

仕事という枠を超え、競馬にのめり込んでいることでも知られる坂井の意外な行動に、ファンからは驚きの声が集まった。

「瑠星が競馬以外のことをやっている…だと」

「坂井瑠星が競馬以外のことしてるの違和感」

「BC行ってドジャース戦見てるのすごいな」

「瑠星くんは野球のルール知ってるのかしら？」

「りゅーせーは競馬以外をしてる時何考えてるんだろ」

「根っからの競馬オタクの瑠星が野球を見ている…？」

野球一本の大谷と比較し「競馬界の大谷翔平だもんね」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）