異色ホラーコメディドラマ 最恐場面から予想裏切る展開が中毒性抜群「想像の斜め上」「新感覚」【バニーキッチン】
【モデルプレス＝2025/10/31】DMM TVの新サービス「DMMショート」にて配信中の縦型ショートドラマ「バニーキッチン」（全30話）。予想を裏切る展開に反響が寄せられている。＜※1話〜26話のネタバレ一部あり＞
本作は、YouTube登録者数88.5万人を超え、短編ホラー映画「消えない」がYouTubeにて480万再生を突破、さらに2026年1月には長編ホラー「とれ！」（KADOKAWA）の公開も控える人気ショートコメディ系動画クリエイターコウイチが監督・脚本を務める縦型ショートドラマ。
バイト先が夜逃げして金欠状態に陥り、手っ取り早く大金が稼げるという怪しいバイトに応募した誠（八神慶仁郎）。集合場所に指定されたのは真夜中の廃墟と化したショッピングモールだった。
うさぎのパペット“マーガレット”と会話する風変わりな男・隼人（永塚彪聖）、掃除が好きというだけでやってきてしまう彩花（まいきち）という、クセありのバイト仲間と合流した誠。とんでもないバイトに応募してしまったことを後悔し始めた矢先、フードコート「バニーキッチン」のマスコットキャラクター・バニーくんの仮面を被った大男に襲われる。
最初は恐怖のあまり逃げ回っていたものの、ひょんなことからバニーくんの弱点を掴み、思いのほかあっさり脱出に成功する3人。しかし、外には「バニーキッチン」の料理長（伊藤武雄）が待ち構えていた。バニーくんの相手になるよう脅されると、3人は店内に戻り、バニーくんと料理長を制し脱出するための作戦を立てていく。
可愛いはずのマスコットキャラクターが血に飢えた怪物と化し姿を現すという最悪の状況から恐ろしい展開が繰り広げられる中、個性の強いキャラクター同士のやり取りにクスッと笑える異色のホラーコメディとなる本作。ネット上では「毎回予想を裏切る展開でハラハラドキドキが止まらない」「想像の斜め上」「新感覚」「かなり攻めてる」「中毒性ある」と反響が寄せられている。
なお、配信開始を記念し、期間限定でDMMショート公式YouTubeにて1話〜26話が無料公開されている。（modelpress編集部）
【写真】うさぎの仮面被った大男、血まみれの上裸姿が怖すぎる
【Not Sponsored 記事】