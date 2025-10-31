“ののちゃん” 村方乃々佳、ランウェイ決定「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」追加出演者発表
【モデルプレス＝2025/10/31】関西コレクションがプロデュースする女子学生参加型ランウェイイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（学生ランウェイ）が、2026年1月17日に大阪・なんばHatchにて開催。この度、新たな出演者が発表された。
【写真】7歳歌姫「そっくり」妹＆父との動画
学生ランウェイは、関西コレクションがプロデュースする女子学生参加型イベント。2023年6月4日に第1回目を開催し、今回で第6回目を迎える。日本中の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生から応募を募り、日本全国の女子学生からオーディションを勝ち抜いた600人が、2026年1月17日になんばHatchにて、総来場者数述べ4000人のステージでデビュー。そして、イベント当日に来場者によるリアルタイム投票を実施。その結果をもとに「大阪選抜モデル」が決定する。
また、600人の女子学生の中から選ばれたグランプリ・準グランプリら19人は、日本を代表する女子学生として「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」の本編ステージ上で発表。当日、京セラドームでのランウェイを歩く。「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」開催決定にあわせて、総勢50人を越えるゲストの出演も発表。Z世代から絶大な人気を誇るゲストのランウェイや、アーティストライブを学生ランウェイでしか見られないスペシャルなステージで楽しむことができる。
スペシャルライブでは、Z世代から注目を集めるアイドルグループが初登場。唯一無二の“きゅるかわ”な世界観でファンを魅了するきゅるりんってしてみて、結成4周年を迎えたのんふぃく！が、学生ランウェイに初登場する。
さらに、話題の人気メンバーも学生ランウェイに集結。「今日、好きになりました。」出演をきっかけに知名度を大幅にアップし、独特の世界観とファッションセンスで多くのファンを魅了、“もんた界隈”と呼ばれるカルチャーの起点として、Z世代のトレンドを牽引するMON7Aが初登場するほか、メンズモデルとしてティーン世代から絶大な人気を誇り、俳優としてもドラマ・映画CMに多数出演する今井暖大が学生ランウェイに登場。姉は人気インフルエンサー・おさき。姉弟そろってSNSでも高い人気を誇り「おさきの弟がランウェイに！」と話題に。
そして、「いぬのおまわりさん」の歌唱動画で“可愛すぎる”と話題を集め、最年少歌手としてギネス世界記録に認定された“ののちゃん”こと村方乃々佳が、学生ランウェイにスペシャルゲストとして出演決定。現在はミュージカル「SPY×FAMILY」でアーニャ役を務めるほか、ドラマ・バラエティー・CMなど、活動の幅を大きく広げているが、今回の学生ランウェイではランウェイを披露する。
飾らないキャラクターと等身大の発信で多くのファンを魅了し、SNSではトレンドの発信源としても注目を集めるまいきちや、TikTokで人気急上昇、YouTubeチャンネルも始動し日常をコメディにした動画が話題のガミックス、「今日、好きになりました。」に出演し、モデルとしてもZ世代から絶大な人気を集める瀬川陽菜乃、藤田みあ。さらにマクタン編にて「かなりの」カップルとして成立をした河村叶翔、相塲星音。SNSで“バズリ中”のゆにみあ姉妹の出演も決定。女子学生憧れのモデル・インフルエンサーら50人を超える豪華ゲストが出演し、特別なランウェイを披露する。（modelpress編集部）
【ARTIST】
きゅるりんってしてみて、のんふぃく！
【SPECIAL GUEST】
今井暖大、ガミックス、Kirari、翔、瀬川陽菜乃、寺島季咲、名前はまだない。、Hinata、藤田みあ、まいきち、村方乃々佳、MON7A、ゆにみあ
【GUEST】
相塲星音、秋山みづき、飯沼虎王、生方澪桜、河村叶翔、北爪さくら、北爪美月、きだい、黒木聖那、しょやなん、瀬乃真帆子、タオタオチャンネル 高橋かの、田中陽菜、代田萌花、土屋惺来、早坂あい、早坂ゆう、平井こと、Maiyatsuan、みさき、溝部ひかる、みつごのたまご、りりか
※2025年10月31日時点
