【あす1日（土）全国天気】

・ポイント

・“爆弾低気圧”で北日本は大荒れ 暴風、大雨、高波に警戒 高潮に厳重警戒

・日本海側も非常に不安定 関東以西はお出かけ日和

あす11月1日（土）は、低気圧が急速に発達しながら、三陸沿岸から北海道東部付近へ、北上するでしょう。いわゆる爆弾低気圧の北上で、北日本は風が非常に強く、大荒れとなりそうです。予想される最大瞬間風速は、海上や沿岸を中心に、北日本で40メートルに達する見込みで、台風並みの暴風に警戒が必要です。

また東北は午前中、北海道は夕方にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。さらに北日本の海上は7メートルの大しけとなる見込みです。そして釧路・根室地方では、発達した低気圧が接近するため、高潮のおそれもあり、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。

このように、あすの北日本は大荒れで、交通機関にも大きな影響が出るかもしれません。また日本海側は、上空の寒気の影響で、山陰や北陸を中心に、非常に不安定な天気となるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどに、十分ご注意ください。

一方、関東から九州にかけての太平洋側は青空の広がる所が多く、最高気温は20℃以上まで上がるでしょう。特に関東地方は暖気残りで気温が上がり、南部を中心に、25℃以上の夏日の所もある予想です。

あす1日（土）の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 8℃ （ -2 10月中旬）

青森 10℃（＋7 10月中旬）

仙台 14℃（＋6 10月上旬）

新潟 13℃（＋5 10月中旬）

東京都心 15℃（＋2 10月中旬）

名古屋 13℃（±0 10月下旬）

大阪 14℃（ -1 10月下旬）

広島 12℃（ -1 10月下旬）

高知 11℃（ -3 平年並み）

福岡 15℃（ -1 10月下旬）

あす1日（土）の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（ -4 平年並み）

青森 14℃（ -1 平年並み）

仙台 19℃（＋3 10月下旬）

新潟 19℃（＋2 10月下旬）

東京都心 23℃（＋6 10月上旬）

名古屋 21℃（＋2 10月下旬）

大阪 20℃（＋3 平年並み）

広島 20℃（＋5 平年並み）

高知 24℃（＋7 10月下旬）

福岡 21℃（＋2 10月下旬）

【あすは北日本で大荒れ、文化の日は木枯らし1号も】

あす1日（土）は、いわゆる爆弾低気圧の影響で、北日本では、大荒れに警戒が必要です。またあさって2日（日）も北日本の日本海側は、雨が降るでしょう。

さらに3日（月）文化の日は、一時的に冬型となり、上空に強い寒気が流れ込む予想です。引き続き、北日本の日本海側は雨や雪が降り、晴れる太平洋側も冷たい北風が強まりそうです。東京は、木枯らし1号が吹くかもしれません。