昨今、温水洗浄便座（ウォシュレットやシャワートイレなど）の利用を避ける若い女性が増えているという。テレビ朝日の田中萌アナウンサーが26日のABEMA的ニュースショーに出演。過去に「ウォシュレットは使わない」と発言したことで、SNSで多くの心ない声が届いたことを明かした。

【映像】田中アナ、DMの内容に慌てる様子（実際の映像）

街で調査すると、使わない派は「使う人って偏見ですけど、おじさんとか男の人が多いイメージ」と語る一方で使う派は「使う人って偏見ですけど、おじさんとか男の人が多いイメージ」と語った。一方で使う派は「使ってみて楽だったから使う」「絶対使います。ほぼ100パーセントで」と、結果は半々だった。

田中アナは「私は使わない。水の方がなんかこう……いろいろな人が使ったりとか……なんか嫌だなって」と発言していた。

この発言の後、田中アナにはさまざまな声が届いたという。「使ってないと言ったら、結構インスタのDMに『衝撃でした』『うんちついてるアナウンサーなんて』みたいな、めっちゃ来ていて……。ついてはない！ついてはない！」（田中アナ）

これを聞いたMCの千原ジュニアは「でも、使っている人間からすると、それぐらいの感覚になってしまう。全幅の信頼を置いているから」とコメント。ドランクドラゴンの鈴木拓や、元衆議院議員の宮崎謙介からも「（使わないと）ついているんじゃないかっていう」「（紙で拭くだけだと）拭く技術が衰えているから残ってしまいそう。ウォシュレットを使わないとダメな気がする」といった意見があがっていた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）