＝LOVE齋藤樹愛羅、ゾンビメイク＆コスプレ姿公開「天才ビジュ」「襲われてもいい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/10/31】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が10月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。ゾンビになりきったメイクとコスチューム姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】指原プロデュースアイドル「可愛すぎる」ゾンビコスプレ姿
齋藤は「可愛いゾンビでTikTok撮った」とつづり、あちこちに血がついたようなコスチューム姿を投稿。頭にはノコギリが刺さり、頬にはハート型の傷がついたようなゾンビメイクを施し、ポーズを決めている。
この投稿に、ファンからは「樹愛羅ゾンビ可愛すぎる」「襲われてもいい」「ばぶみ強い」「ストレートツイン最強」「天才ビジュ」「優勝」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル「可愛すぎる」ゾンビコスプレ姿
◆＝LOVE齋藤樹愛羅、ゾンビメイク＆コス姿公開
齋藤は「可愛いゾンビでTikTok撮った」とつづり、あちこちに血がついたようなコスチューム姿を投稿。頭にはノコギリが刺さり、頬にはハート型の傷がついたようなゾンビメイクを施し、ポーズを決めている。
◆齋藤樹愛羅の投稿に「最強のビジュ」と反響
この投稿に、ファンからは「樹愛羅ゾンビ可愛すぎる」「襲われてもいい」「ばぶみ強い」「ストレートツイン最強」「天才ビジュ」「優勝」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】