この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が直伝！耳マッサージで「くすみ知らずの顔」になる方法とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「え？今日顔色悪い..」そんな時はコレやって――カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎・片岡夕美子氏が、自身の動画で忙しい毎日の合間でもできるフェイスケアとして「耳周りのマッサージ方法」を紹介した。片岡さんは動画冒頭、「耳の周りっていうのはリンパがたくさん集まっているため、ここをしっかりと動かすことで顔のくすみだけでなく、たるみまで改善できるので一石二鳥」と、その効果を力説。顔色が悪いと感じた時の“救世主ケア”として勧めている。



やり方はシンプル。耳を潰すように持ち、円を描くように反対回しで回す。片岡氏は「初めは痛いなーって感じるかもしれませんけど、やっていくうちにだんだん痛くなくなってくるので一緒にやっていきましょう」と視聴者に呼びかけた。さらに、両手の指2本で耳を挟み、上下にさすることでリンパの流れを促し、「20回こすったらOK」とポイントをアドバイス。「たったこれだけなんですけど、1日1回やるだけでくすみ知らずの顔になる」と太鼓判を押す。



片岡氏は「夕方とかに仕事終わりでなんか疲れちゃったっていう時や、デート前とかにやると『なんか綺麗だね』って言ってもらえたりするので、ぜひやってみてくださいね」と、日常の中で取り入れやすいことを強調。動画の締めくくりには「もっと綺麗になりたいっていう方は、今ならシワたるみ撲滅、猫背巻き型改善のできるエレガントクラブをオーブンチャートでやっています。一緒に綺麗にも元気にもなっていきましょう」と、視聴者の美意識をさらに後押しした。