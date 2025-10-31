24ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤ÈºÆº§¡¦Æ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¡¢¹â¹»À¸¤ÎÂ¹¤Øºî¤Ã¤¿ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¤ªÊÛÅö¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¥¥ã¥éÊÛ¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¤ªÊÛÅö¡ª¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»À¸¤ÎÂ¹¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ëºî¤Ã¤¿ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢24ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î·ëº§µÇ°Æü¡õÂ¹¤È¤ÎÆü¾ï
¡¡2017Ç¯4·î9Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢24ºÐÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£¡£2025Ç¯3·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ëº§8¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿ÍÆ±»Î¤¬Ä¹¤¯À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤â¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ê°¦Ç¤Î¡Ë¥Þ¥ë¥ª¥ì¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²4¿Í¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¥ÇÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É×ÉØÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¤ÎÂ¹¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥Î¥ó¥¢¥ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¡¢É×¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢3¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢¹â¹»À¸¤ÎÂ¹¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÖJK¤ªÊÛÅö¡×¤ò¸ø³«
¡¡10·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËèÆüÄ«¤«¤é¸µµ¤¤Ç¤¹!!¡×¤ÈÂê¤·¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖJK¤ªÊÛÅö¡£¤Þ¤°¤íÄÒ¤±¾Æ¤¡¢¥¥ó¥°¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥Û¥¿¥Æ¥½¥Æ¡¼¡¢¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¥³¥í¥Ã¥±¡¢¾ø¤·¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢µí¤Ò¤Æù¤È¤¤¤êÍñ¤Î2¿§¤´¤Ï¤ó¡£¤¤¤êÍñ¤ò¥Ï¡¼¥È·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ë¤ã¤ó¤³¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü´°¿©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Çºî¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¤«¤º¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤¿¼êºî¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î´°¿©¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤âÄº¤¤¤¿¤éÀäÂÐ´°¿©¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥¥ã¥éÊÛ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ê¤ªÊÛÅö¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë