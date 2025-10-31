PFUは、ワンタッチで書類を電子化するイメージスキャナー「ScanSnap」シリーズの新モデル「ScanSnap iX110」を、2025年11月13日より発売します。カラーはスノーホワイトとブラックの2色。実売価格は2万7500円（税込）。

「ScanSnap iX110」（スノーホワイト）

記事のポイント いつでもどこでも使えるモバイルスキャナーに最新モデルが登場。USB Type-Cに変更され、より使いやすくなっています。専用ソフトやクラウド連携サービスも便利。また、ユニークなデザインが揃うオリジナルカバーにも注目です。

「ScanSnap iX110」は、バッテリーを搭載し、多彩な読み取り機能で様々な書類整理をサポートするモバイルスキャナー。最新モデルでは、ユーザーからの要望により、従来のMicro USBからUSB Type-Cポートへと変更され、最新のデバイス環境に合わせて使いやすく進化しています。

スキャンした原稿の管理・活用は、専用ソフトウェア「ScanSnap Home」がトータルにアシスト。原稿の閲覧・整理・情報抽出・検索から、各種アプリケーションとの連携まで、幅広くサポートします。

さらに、様々なクラウドサービスにスキャンデータを直接保存するサービス「ScanSnap Cloud」を利用すると、原稿をスキャンするだけで、原稿種の自動判別からクラウドサービスへの保存までを、PCやスマートフォンを介さずに完結できます。

ユニークなオリジナルカバーも展開

いつでもどこでもScanSnapライフを楽しめるオリジナルカバーの展開をスタート。第1弾は人気クリエイター3名とコラボレーション。『きのこの山ワイヤレスイヤホン』で話題のプロダクトクリエイター・ミチル氏をはじめ、イラストレーター・せきの氏、ライター・ダ・ヴィンチ・恐山氏がデザインを手掛けた、個性豊かなカバーが登場します。実売価格は各3300円（税込）。

↑オリジナルカバー各種。

↑イラストレーター・せきの デザイン（ブラック）。

このコラボレーションを記念して、ScanSnap 公式XおよびInstagramにて、プレゼントキャンペーンを開催。ScanSnap iX110本体と好きなデザインカバーのセットを、各SNSで1名にプレゼントされます。詳細は各SNSの公式アカウントをご確認ください。

PFU 「ScanSnap iX110」 発売日：2025年11月13日 実売価格：2万7500円（税込）

The post どこでも紙をデジタル化！ USB-C対応に進化したモバイルスキャナー「ScanSnap iX110」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.