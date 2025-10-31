「自分の物を買うより、子どものために使うべき」ご褒美バッグを否定された私。ママ友の一言に「救われた」

筆者の友人Kさんは、子育てを頑張る自分へのご褒美として、ブランドバッグを購入しました。しかし、ママ友から心ない一言を浴びせられたのです。

「子どもにお金使いなよ」

他人の価値観に振り回されず、自分に合ったバランスを持つことこそが、結果的に家族にとってもプラスになるのだと教えてくれるエピソードでした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年9月】

