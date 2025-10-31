テレ朝・森川夕貴アナ、ABEMA番組で産休・育休からの復帰後初レギュラー決定
ABEMAは11月4日から、「ABEMA NEWSチャンネル」で昼帯の新ニュース番組『わたしとニュース 〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』（毎週火〜金 後0：00）を無料生放送することが決定した。同番組では2024年4月に休職とアメリカでの生活開始を報告していた森川夕貴アナウンサーが、産休・育休を経て復帰後初のレギュラー出演を果たす。
【写真】短パン姿で美脚を披露した森川夕貴アナ
同番組は、政治や経済、日々の暮らしから家庭の悩みまで、“日常のモヤモヤ”を起点にニュースを掘り下げみんなで“自分ごと”にしながらニュースについて話す場を提供することを目指したニュース番組。
番組開始の11月には、モヤモヤを晴らしていく「ハレバレンサー（MC）」としてSHELLY（5日）、関根麻里（12日）、くわばたりえ（19日）、白鳥久美子（28日）などさまざまな視点を持ったタレントや文化人が登場し、視聴者の方々と一緒に日常の“モヤモヤ”に向き合う。
番組の進行役としては、火曜日は本間智恵アナウンサー、水曜日と木曜日を徳永有美アナウンサー、金曜日は森川夕貴アナウンサーが担当。出演に際して、本間アナウンサーは「ニュースが少しでも“自分ごと”に感じられる時間を、一緒に過ごせたらうれしいです」、徳永アナウンサーは「皆さんの心のビタミンになるようなニュース番組を目指します」、森川アナウンサーは「視聴者のみなさまと一緒に、“明日を、今日よりちょっと心地よくするヒント”を探していけたら嬉しいです」とそれぞれコメントを寄せている。
