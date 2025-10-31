NHK¡Ö¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×½Ð±é¼ÔÂè£²ÃÆ¡õ¶ÊÌÜ¤òÈ¯É½¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥¥ã¥¹¥È½Ð±é·èÄê
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
¡ÖÂè25²ó ¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¡ÊNHKÁí¹ç 11·î£´Æü¤è¤ë£·»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¡Ë¤Î½Ð±é¼ÔÂè£²ÃÆ¡¦´ë²è¡¦¶ÊÌÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤ò¡¢11·î£´Æü¤ÎÌë£·»þ£³£°Ê¬¤«¤éÁ´¹ñÊüÁ÷¡£²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éºÇ¿·¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¼î¶Ì¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢À¸ÊüÁ÷¡¦À¸±éÁÕ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤«¤é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢¡Ö¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤Î°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿Íµ¤²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¡¦Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤«¤é¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¡£
ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¤½¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡¢¡ÖÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿NMB48¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤È£Ó£Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡ÖÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¡ÈËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¡É¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¶ÊÌÜ°ìÍ÷ ¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡× Ä¹Ã«Àî¤¤è¤·¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡× Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡ÖÂçºå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷¡× ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡ÖÂçºå¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡× ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡ÖÇãÊª¥Ö¥®¡¼¡× µÈÌøºéÎÉ¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡× INI¡Ö·¯¤ÎÆ·¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡× INI¡Ö¿ÍÀ¸µã¤¾Ð¤¤¡× ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö¤½¤ì¤â¤¤¤¤¤Í¡× ¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡× Little Glee Monster¡Ö·Ò¤®²Î¡ÁÀ¤³¦¤Î¹ñ¤«¤é¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡× NMB48¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡ÖÆ»ÆÜËÙ¹Ô¿Ê¶Ê¡× °¤º´¥öÃ«»ÐËå¡Ö¤Ê¤á¤È¤ó¤«¡× Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡× µÈÌøºéÎÉ¡õ¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡ÖFor Decades¡× Little Glee Monster¡ÖÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÁSweet Emotion¡× ÁêÀî¼·À¥¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡× ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È
ÈÖÁÈ¾ðÊóÂè25²ó ¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡ÊÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.nhk.jp/p/waga/ts/5PVQGJJGQ6/¡ËÊüÁ÷Í½Äê 11·î£´Æü¡Ê²Ð¡Ë ¸á¸å£·»þ30Ê¬¡Á£¸»þ42Ê¬¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¦Á´¹ñÊüÁ÷¡Ë½Ð±é¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡Ú»Ê²ñ¡Ûº£ÅÄ¹Ì»Ê ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ú½Ð±é¡ÛINI ÁêÀî¼·À¥ °¤º´¥öÃ«»ÐËå £Î£Í£Â£´£¸ ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò µÈÌøºéÎÉ ¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È Å·Æ¸¤è¤·¤ß
Ä¹Ã«Àî¤¤è¤· ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È Little Glee Monster¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¹âÀÐ¤¢¤«¤ê ¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦ ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Û¤«¡Ú»Ø´ø¡ÛÀÄÌøÀ¿¡Ú±éÁÕ¡Û£²£°£²£µÂç¥á¥í³ÚÃÄ¡Ú¹ç¾§¡ÛÂçºåÀ®ìþ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¥³¡¼¥é¥¹Éô¡¦»ÍÅ·²¦»û¹âÅù³Ø¹»¥³¡¼¥é¥¹Éô¡¦Ê¼¸Ë¸©Î©¿À¸Í¹âÅù³Ø¹»¹ç¾§Éô¢¨NHK ONE¡Ê¿·£Î£È£Ë¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÊÊüÁ÷¸å£±½µ´Ö¡Ë¤¢¤ê