雪山とストリートをつなぐ、藤原ヒロシの視点──Burton × FRAGMENT コレクション登場

世界的スノーボードブランドのBurtonが、音楽やファッションの領域を越えて影響を与え続ける藤原ヒロシ率いるFRAGMENTと再びタッグを組み、2025年11月13日にコラボレーションコレクションを発売します。展開されるのは、スノーボード、バインディング、ウェア、そしてAnonのゴーグルやヘルメットまでを含むトータルライン。スノーボードというスポーツを、ライフスタイルとして再定義する内容となっています。

ミニマルに宿る存在感
コレクションは、FRAGMENTを象徴するモノグラムパターンと、グレーを基調とした控えめながらも洗練された色調が特徴です。ボードやバインディングにはブラックとグレーのトーンが施され、雪山の静けさとストリートの緊張感が共存するデザインに仕上がっています。ウェアラインでは、機能性素材を採用しながらも、タウンユースにも映える佇まいを追求。軽快なジャケットやビブパンツに至るまで、Burtonの技術とFRAGMENTのデザイン哲学が融合し、実用性と美意識が高い次元で結ばれています。

FRAGMENTが映す、スノーボードの現在地
藤原ヒロシが長年にわたり注いできたスノーボードへの愛情は、このコレクションの根幹を成しています。ストリートカルチャーと雪山という異なるフィールドを往来しながら、どちらにも共通する“自由”と“遊び”の感覚をデザインとして昇華。FRAGMENTの視点を通すことで、スノーボードギアがカルチャーアイテムとしての新たな側面を獲得しています。

雪山から都市へ、スタイルの拡張
BurtonとFRAGMENTの協業は、単なるプロダクト開発にとどまらず、スノーボードカルチャーを都市の生活様式へと拡張する試みでもあります。雪上での機能性と街でのファッション性を両立し、アウトドアの概念をより自由で現代的なものへと導いています。今回のコレクションは、原宿、札幌、長野、大阪のBurtonフラッグシップストアをはじめ、全国のBurtonストアおよびBurton.comにて展開されます。

［Burton x FRAGMENT 商品概要]
メンズ Burton [ak]® アクマー GORE-TEX Pro 3L ジャケット
税込 \ 165,000

メンズ Burton [ak]® アクマー GORE-TEX Pro 3L ビブパンツ
税込 \ 143,000

メンズ Burton [ak]® ヘリウム ストレッチ インサレーテッド ベスト
税込 \ 28,600

メンズ Burton [ak]® ヘリウム ストレッチ インサレーテッド パンツ
税込 \ 39,600

Anon M4 ゴーグル
税込 \ 60,500

Anon オスロー WaveCel®ラウンドフィット スキー&スノーボード ヘルメット
税込 \ 47,300

Burton ファミリーツリーブランチマネージャー スノーボード
税込 \ 143,000

メンズBurton STEP ON®ジェネシス EST® スノーボードバインディング
税込 \ 71,500

お問い合わせ:：
Burton
03-4316-4709