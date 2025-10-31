歌舞伎俳優の尾上左近が、来年２月２１〜２３日に横浜アリーナで開催する「新世紀エヴァンゲリオン」のフェスイベント「ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ：３０＋； ３０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＯＦ ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ」の３日目（２３日）に上演するエヴァ歌舞伎に渚カヲル役で出演することが３１日、発表された。

エヴァ歌舞伎のタイトルは「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」に決定。２月２３日午後６時から同フェス内のステージエリアで上演する。歌舞伎舞踊と歌舞伎ならではの邦楽（歌舞伎音楽）、そして映像が織りなす一期一会の舞台。このほど、初公開されたキービジュアルでは、夕日に照らされた海の上に白装束で浮かぶ渚カヲルと、砂浜にたたずみ大型の槍（やり）を持つ碇シンジが和テイストで描かれている。

渚カヲル役の左近は「この記念すべきイベントに携わらせていただけること、光栄に思います」と喜びのコメント。公演に向けて「インパクトが強く、独特な世界観を持つこの作品をどう歌舞伎で表現できるのか、今からとても楽しみです。めでたい節目に花を添えられるよう、精一杯つとめさせていただきます」と意気込んでいる。

碇シンジ役は後日、発表する。