全国高校サッカー選手権の県大会は、31日、準決勝2試合が行われました。東京都市大塩尻と上田西がそれぞれ勝って決勝に進出です。



準決勝第1試合。5年連続でベスト4進出の東京都市大塩尻と公立高校として唯一準決勝に勝ち上がった市立長野が対戦しました。試合は前半10分。都市大塩尻のコーナーキック。



実況

「ヘディングは合わせられるか？シュート！！決めたー！先制は都市大塩尻。前半の10分。キャプテンの新井がゴールにボールを沈めました。1対0」





最初にゴールネットを揺らしたのは都市大塩尻でした。一方の市立長野も細かくボールをつなぎ、チャンスを狙いますがゴールを奪うことができません。後半に入ると市立長野が何度も見せ場をつくります。実況「波状攻撃、市立長野」攻めの姿勢を崩さなかった市立長野は後半23分、ペナルティーキックのチャンス。実況「決めたー！市立長野同点」しかし、その直後。都市大塩尻が勝ち越しに成功。結局これが決勝点となり都市大塩尻が2対1で2年ぶりの決勝進出です。都市大塩尻 新井翔選手キャプテン「先制点取れたっていうことがまず大きかったのと、追いつかれてしまったんですけど、そこで気持ち切らさずに自分たちの得意なセットプレーで追加点取ることができて良かったと思います。自分たちがやりたいサッカーして、全力で戦って優勝したいと思います」【第2試合】去年の優勝校・上田西と7年ぶりに準決勝まで勝ち上がってきた松本第一が対戦。試合が動いたのは前半9分でした。実況「ゴール前入って来る。シュートはどうだ？枠の中に押し込んだ。先制は上田西」さらに上田西は準々決勝でも2ゴールの平松が見せます。前半29分実況「抜け出した。シュートが打てる。フリーになってシュート決めました」実況「再び平松抜け出す。平松抜け出してゴールに吸い込まれました」前半34実況「平松こぼれてまた入れた！ハットトリック。平松、前半だけでなんとハットトリック達成」わずか5分の間に平松が立て続けに3得点。松本第一を4対0と突き放します。何とか見せ場をつくりたい松本第一は後半15分。さらに後半24分。コーナーキックから大澤が1点を返し2点差に。その後も、相手ゴールに迫りますが反撃もここまで…。上田西が前半のリードを守り切り、4対2で勝利。2年連続で決勝に進出し連覇に王手をかけました。上田西・ハットトリック平松優樹選手「（ハットトリックは）初めてですね。なのでうれしいです。チームメイトが上手く繋いでくれて、そこに良いボール出してくれたんで、決めきれてよかったです。（決勝は）前半から点を取り行って、上田西高らしいサッカーして優勝したいです」決勝は11月8日午後1時半から長野市の長野Uスタジアムで行われます。