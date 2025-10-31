学歴詐称疑惑をめぐり議会から不信任決議を受けた静岡県伊東市の田久保真紀市長に対する2度目の不信任案が31日可決され、田久保市長の失職が決定しました。31日の動きとこれまでをまとめました。



（田久保真紀 市長）

「卒業は確認ができませんでした。」

「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています。」



田久保市長の経歴詐称疑惑で、揺れ続けた伊東市。就任から156日目。“田久保劇場”に幕を下ろすときがやってきました。





（伊藤薫平 キャスター）「10月31日。市長として最後の日となるのでしょうか。この後、2度目の不信任決議案が出されます。」31日朝の伊東市役所では…。（記者リポート）「午前8時40分すぎです。今、田久保市長が登庁しました。」笑顔で登庁した田久保市長。記者「きょう不信任案が出されますが、いまの心境を一言お願いします。」田久保市長「おはようございます。」記者の問いかけに答えることはなく、市長室へ入っていきました。その登庁前。田久保市長は午前4時48分という早い時間に、SNSでメッセージを発信。（田久保真紀 市長のSNS）「本日の臨時会は、先の台風被害を受けた市民の方々やインフラ復旧の為に使う予算を出来るだけ早く執行したい為、早々に決定して準備を進めて参りました。又、その説明についても、何度も報道を通じてお話ししてきました。ですがウェブ版のニュースなどで、確認の取材を取らない誤報や推測記事が相変わらず多く、改善の兆しが見えない為、今までは黙認してきましたが、今後は根拠の無い誤報や、安易な中傷に対しては抗議と訂正を求めていきます。」報道について苦言を呈した上で…。（田久保真紀 市長のSNS）「明日以降はいち市民としての立ち位置でみなさんに直接、鋭意情報発信をしていきますので引き続きみなさま、どうぞよろしくお願いいたします！」そして午前10時。議場に市長・議員らが集まり、伊東市議会の臨時会が開会しました。まず行われたのが、議長と副議長の選任。議会の解散前と同じ、議長に中島弘道議員、副議長に青木敬博議員が選ばれました。（伊東市議会 中島弘道 議長）「本当に感無量です。きょうは新たな市議会、伊東市議会の始まりです」（伊東市議会 青木敬博 副議長）「今回異例の議長、副議長延長となりました、それは現在の市政、市議会を鑑みてのことだと判断しております。」そして議会では、台風15号の災害復旧に関する補正予算などの議案が審議された後、正午すぎ…。（伊東市議会 中島弘道 議長）「市長に対する不信任決議についてが提出されました。」ついに2度目の不信任決議案が提出。その理由について発議者が説明しました。（伊東市議会 四宮和彦 議員）「市長の学歴詐称という極めて個人的な不祥事について、説明責任を果たすどころか、根拠のない不可解な言動等を繰り返すことで招いた数々の混乱に対する責任を負うことなく、追及されるたびに論点をすり替え、市民を欺き続ける態度には、市議会の解散を正当化しうるだけの大義は微塵もない。また、あろうことか自身の問題を直視せず棚上げし、事実無根にも関わらず議案審議を放棄したとして、市議会に解散の責任を転嫁した振る舞いは、自身を正当化するためだけにこじつけの理由を作り上げ、市議会の不在をいいことに一方的に主張するに過ぎないものであったといえ、暴君の所業といっても過言ではない。」これに対し、市議選の時から田久保市長を支持していた片桐議員が不信任決議案に反対の発言をしました。（伊東市議会 片桐基至 議員）「市長の資質批判に終始する議会側の姿勢は、その権限の濫用でしかなく、本不信任決議により市長を解任するということは、有権者による直接民主主義の成果が覆されるという、我が国の議会制民主主義の危機とも言える問題であると考えております。」一方で賛成派は…。（伊東市議会 大竹圭 議員）「私たちが訴えたいのは、市政の根幹を取り戻すという一点であります。本日、私たちがこの2度目の不信任決議を可決することこそ、混乱した市政を正常な軌道に戻し、信頼を再生させるための唯一の道であります。」そして、午後0時半。ついにそのときが。（伊東市議会 中島弘道 議長）「本案は原案の通り決定することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。市長に対する不信任決議は可決されました。」賛成が19人で、反対は片桐議員の1人。田久保市長への不信任決議案が可決され、市長は31日をもって失職することが決まりました。臨時会終了後、議長から不信任を知らせる通知書が手渡されました。（伊東市議会 中島弘道 議長）「本議会は解散後、初めて招集された議会、10月31日の会議において、再びあなたを信任しないと議決したので、地方自治法第178条第2項の規定により通知します。」就任から5か月で失職となった田久保市長。その後、取材に応じました。（田久保真紀 市長）「私への2度目の不信任につきましては、これは議会の決定として粛々と受け止めさせていただきたいと思います。」「私からの申し出で途中で終了したということではございませんので、今日は議会の決定を受けてのことですので、除籍ということなのかなと。」報道陣の質問に答える途中、何度も声を詰まらせ目頭を熱くした田久保市長。（田久保真紀 市長）「職員の皆様には本当にいろいろとサポートしていただいて、ありがとうございました。おかげで短い期間で、限られた時間だったんですけれども、良いお仕事ができたと思っております。」「本当にごめんなさい。市民の皆さんがですね、話しかけてきていただいて、昨日も一昨日もずっとなんですけれども、本当に声援を送ってくださって、頑張ってくださいって、はい、負けないでくださいって、声かけていただいて、嬉しかったです。」「こんな報道のされ方を見ているのに、それでもまだ応援してくださる。本当に負けないでほしいって言ってくださるっていう。かけていただいたことも、声かけていただいたことも嬉しかったんですけれども。握っていただいた手がほんとに温かくて。それがあったから今日まで頑張れたと。みなさんに声掛けしてい ただいて“幸せな市長さん”させていただきました。」何度も手を合わせ、涙をこらえようとする場面も。また自身の学歴詐称疑惑についても謝罪しました。（田久保真紀 市長）「まず私の誤った学歴が市の『広報いとう』に載ったことから、思いもよらない大きな騒動になりまして、ご支援いただいた方はもちろんですけれども、市民の皆さん、関係者の皆さんにご心配とご迷惑をおかけしたと、この場を借りまして再度お詫びしたいと、このように思ってます。申し訳ございませんでした。」こうした中、本物かどうか指摘されている卒業証書について改めて説明を求めると…。（田久保真紀 市長）「刑事告発が理由ということが道理が通らないというのはですね、もう刑事告発を受けて捜査の対象になっているということがこういった公式の場で発言できないそのものでございますので、そちらについてはご容赦いただきたい。ただ、これから立場が変わります。市民の皆様とお話しする場をできるだけ設けて、お話しできる範囲で説明をしていきたい。」そして次の市長選へ出馬するか尋ねると…（田久保真紀 市長）「まずは今日決定が出まして、それを受け止めるというところまでで、この先の進退につきましては、またご支援いただいている皆さんとよく話し合いながら、自身に向き合って決めていきたい、そのように思っています。現時点では明言は避けたいと思っております。」そして取材対応の終盤…（伊藤薫平 キャスター）「156日間を一言で振り返るとどんな言葉が浮かびますか？」（田久保真紀 市長）「あの本当に、短かったような、長かったような、毎日精一杯でした。ですけれども、本当に皆さんに支えられて、今日までここまで来れたということは、本当にご支援いただいたみなさんと、お声がけいただいたみなさんのおかげであると思っています。ありがとうございます。」涙の会見の一方、これまで伊東市政は混乱を極めてきました。5月の市長選挙で現職をやぶって当選し、伊東市初の女性市長となった田久保市長。しかしそのわずか1か月後、伊東市議宛に届いた匿名の投書によって一転して渦中の人物に…。「東洋大学卒ってなんだ！彼女は中退どころか、私は除籍であったと記憶している。」市の広報誌には東洋大学卒業と記載していたものの（田久保真紀 市長）「卒業は確認ができませんでした。除籍であるということがその場では判明がいたしました。」実際は「除籍」だったことが判明。（田久保真紀 市長）「6月28日までは本当に自分の中では除籍といったような状況に自分がなっているという想定がありませんでした。自分が除籍であって卒業していないのを知って自分自身もそこについては非常に驚いてる。」その後、市議会では「辞職勧告決議」が可決。すると…。（田久保真紀 市長）「7月中には辞職したいと思います。」7月中の辞職、そして出直し市長選への立候補を表明。「辞職する」と明言しましたが、そのおよそ2週間後…。（田久保真紀 市長）「このまちに長く続いた構図、改革すべき事柄。それから実に多く山積する問題。その改革への道はまだ本当に始まったばかりであるということ。この先、その課題についてももう一度真摯に向き合い、解明に向けて努力を重ねてまいります。」「（Ｑ．辞職はしないという会見なのか？）そのように理解していただいて結構です。」一転して辞職を撤回。しかし、あることにはついては回答を避け続けてきました。（伊東市議会 青木敬博 副議長）「最初市長が『これが証書とアル バムです。』って持ってきてパッと開いて閉じられちゃったから、議長が「いやいやいや」と言ってもう1回パッと開いてまた閉じられた。」伊東市議会は百条委員会を開き、チラ見せした“卒業証書”を提出するよう求めたものの。（田久保市長）「提出期限となりましたので、回答書の方を提出させていただき ます。」（中島議長） 「これは、請求していた卒業証書ではない？」（田久保市長）「むこうの方で会見の準備をしているので。」（中島議長） 「なんで卒業証書ではなく、回答書なんですか？」（田久保市長）「中身の方をまずご確認お願いします。」提出したのは“卒業証書”ではなく「回答書」。刑事告発されていることなどを理由に“卒業証書”とされる文書の提出を拒否したのです。（田久保真紀 市長）「あの卒業証書は偽物かどうかはここでは答えられないが、少なくともあの証明書が、私の卒業を証明できるものではないというのは確かなこと。」さらに市議会は百条委員会に証人として出席するよう求めましたがこれも拒否。二度目の出頭請求で出席した際には…。（田久保真紀 市長）「報道であるような“チラ見せ”といった事実はありません。私はこうやって提示して、約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています。」議長たちに“卒業証書”を「19.2秒」見せたと話し“チラ見せ”を完全否定。（田久保真紀 市長）「19.2秒提示した後に議長からは“いいじゃん”というコメントをいただいています。」その後開かれた9月定例会では。（伊東市議会 中島弘道 議長）「本案は原案の通り決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。起立、全員であります。」自身の不信任決議案と刑事告発が全会一致で可決された田久保市長。市政混乱がおさまらないことから、すでにこの時までに市内の経済団体のほか、市の幹部職員、さらには市民団体からも辞職を求められていました。議会を解散するか、自らが辞職・失職するかの選択を迫られていましたが…。（田久保真紀 市長）「議会を解散するため通知をいたします。」決めたのは、議会の解散。（田久保真紀 市長）「今回本当に残念ながら議会の初日に不信任案決議が全会一致で 出まして、市民生活にとって大変重要な議会の審議や採決が議会初日をもって放棄されてしま った事実は冷静に受け止め判断し、これは改めて広く市民の皆様に信を問うべきと考えました。」この選択に…。（伊東市議会 中島弘道 議長）「この大義なき解散について本当に今、私ども怒りしかありません。」“大義なき解散”によって行われた市議選の予算は6300万円。選挙戦では田久保市政の継続か刷新かが最大の争点に。唯一、田久保市長の支持を訴えた候補のもとに自ら応援に駆け付けました。（伊東市議会 片桐基至 議員）「唯一となってしまいましたが、 田久保市長の支持を表明をし、 この戦いに挑んでおります。」（田久保真紀 市長）「さぁ伊東の政治を変えていくぞ！戦う準備はできているか～。」応援した候補は1人当選しましたが、前職18人も全員当選。市民が田久保市政に“NO”を突き付ける結果となりました。そして、31日。（伊東市議会 中島弘道 議長）「よって発議第8号、市長に対する不信任決議は可決されました。」失職することになりました。学歴問題の騒動が始まってから約4か月。副市長も教育長も決まらず、さらに市職員が対応してきた苦情の電話やメールは1万2000件以上。失職が決まった後、記者の質問に田久保市長は…。（田久保真紀 市長）「限られた時間だったんですけれども、良いお仕事ができた、とそのように思っております。頑張ってください、負けないでくださいと声をかけていただいて、嬉しかったです。皆さんにこんなに声をかけていただいて幸せな市長をさせていただいたと本当にそのように思っております。ありがとうございました。」不信任決議案の議決を終えた、議長たちは…。（伊東市議会 中島弘道 議長）「本当にこの数か月、市政の停滞があって、きょう一区切りができたのですけども、私としては本当に、むなしい達成感、そういうような気持ちしかないです。」（伊東市議会 青木敬博 副議長）「市議団が一丸となって、また議会事務局も一丸となって、かなり最短の速度でやったつもりなんですよ。実際最短の速度だと思います。でも、それでも（失職へ）4か月かかってしまう。この後に市民生活に及ぼす影響を考えたら、この4か月はすごく大きいので、市長の権力ってやっぱり大きいんだなって改めて感じました。」田久保市長が「やりきった」と発言していることについては。（伊東市議会 中島弘道 議長）「ちょっとそのやりきったっていうのは、もう私たちから見れば何も本当にやってない状況ですので、私たちからすれば本当にこの4か月、満足のいく市政ではなかったと思っております。」（伊東市議会 青木敬博 副議長）「全く進んでないと言っても過言ではありません。もう本当に来年の3月の予算に与える影響はすごい大きいと思っています。」田久保市長の失職に伊東市民は…。（伊東市民）「やめてもらってよかったかなと思います。こんなに話題になって、伊東の悪いイメージがついちゃっているような感じがするので、よかったのかなと思います。」「さっぱりしたじゃないですか。はっきりしないと困りますよ。困るのは我々ですから。（職員も）仕事がつかえてしまうじゃないですか。」「当たり前だと思います。いままでウソばっかりついていたから、私たち市民としたら早く辞めてほしい思っていました、次の市長に期待します。」田久保市長の失職にともない行われる伊東市長選は、12月中旬にも実施の見込みとなっていて、田久保市長が出馬するのかどうかにも今後注目が集まります。そして午後4時半ごろ、田久保市長が最後の公務を終えて伊東市役所から退庁しました。田久保市長は、不信任決議に唯一反対した片桐市議の付き添いのもと、見送りに来た人に手を振りながら市役所をあとにしました。