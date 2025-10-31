日本維新・横山英幸副代表（大阪市長）は３１日の会見で、しんぶん赤旗が「重大疑惑」として報じた維新共同代表の藤田文武氏を巡る疑惑に対し、維新創業者の橋下徹弁護士が激しく藤田氏を批判していることに「こういった事態になったら橋下さんに限らずいろんなご意見が出てくると思います」と述べた。

「大切なことは、こういった報道があるたびにしっかり説明していくことかなと思います」とし、「私自身にも今後もし何らかの指摘があれば、しっかり説明しないといけないと思っている」と述べた。

主に公金が原資となる約２０００万円と、公設秘書が代表を務める会社が絡む疑惑報道に対して、藤田氏はＳＮＳで「すべて実態のある正当な取引であり、専門家にも相談の上で適法に行なっているものです」と反論している。

横山氏は「多くの人に疑念を抱かれないような形で、ご説明をしていくことだと思う」とした。

藤田氏に対しては橋下徹氏がＸに大連投して、猛批判を展開している。「外形的公正性に疑義が持たれるような金の扱い（政治家側の法人が政党交付金という公金から利益を上げるマネロン的な金の扱い）をしている政党から、国民負担を求められても国民は納得しない」「藤田氏側の会社が利益を取っていたならアウト」「こんなことを許せば政党交付金で維新議員は丸儲け」と記している。