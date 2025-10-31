元フジテレビのフリーアナウンサー、中村仁美が、ＳＮＳで携帯に関する中学２年の長男（１３）とのやりとりを投稿。「私も」「分かります」などと共感の声があがっている。中村は２０１１年に結婚したさまぁ〜ず・大竹一樹との間に３人の男の子がいる。

３１日付のインスタグラムで「生活に小さな支障をきたす不調が出始め 急遽５年ぶりに携帯を機種変」と報告。「新しい携帯って、ワクワクするよね〜」（長男）、「いや、もうお母さんくらいになると面倒でしかない」（中村）、「あ〜そう思うようになったら終わりだね」（長男）−−というやりとりを公開し、「終わりらしい」「＃機種変 ＃変化を楽しめ ＃眠れない夜を過ごしています」とユーモアたっぷりの自虐をつぶやいた。

この投稿には「わかります〜面倒なので、できるだけ機種変はしたくないですよね」「娘の機種変手続きで疲弊しました」「わかります 忙しい時間の合間に、あらたに使い方を覚えるの白目ですよね」「私も」「朝から笑わせてくれてありがとうございます笑」などの声が寄せられている。