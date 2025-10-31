中島健人、仲良しの赤楚衛二に手料理を振る舞う「衛ちゃんが『健ちゃんのパスタ食べたい』って」

10月31日放送の日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演した中島健人が、自身の交友関係やプライベートの過ごし方を明かした。

自らのプライベートを自己分析するという企画の中で、中島は自身の交友関係について、「WEST.の重岡大毅くんとかSnow Manの岩本照とか3人で焼き肉行ったりとか」とコメント。

さらに、「ドラマで共演した赤楚衛二と料理をしたりとか。僕の家で」といい、「赤楚のこと“衛ちゃん”って呼んでるんですけど」「衛ちゃんが『健ちゃんのパスタ食べたい』って言ってくれて、じゃあ作るかってなって」「自分のリビングでカルボナーラ会」と、親密な交流を明かした。

また、「僕は、思い立ったが吉日のタイプなので、急に1人でニューヨーク旅とか行ったりしますね」「それこそブロードウェイを見に行くためにとか美術館見に行くために飛行機を取って」「3泊5日ぐらいだったかな。Excelでスケジュール表作りました」と、アクティブな一面を明かした。

一方で、「4日5日の連休をもらえたとします。“どこか行くか”っていうふうな気持ちになる時もあるんですけど、ずっとお家で寝てたりとか、家でもテレビ見てたりとか」「そんな一面もあるんですよ」と、インドアな一面もあると話していた。