　俳優でタレントのはいだしょうこが、31日に公開されたマクドナルドの企画映像「しょうこおねえさんの絵描きうた2025」に登場。可愛いらしい猫のような生き物を描いたが、見本と比較した完成図にネット上は驚きの声をあげている。

【動画】体のバランスが悪い…謎の生物　はいだしょうこ×マック絵描き歌

　マクドナルドは前日、「この子のポスターつくりたいんだけど、わたし絵はちょっと…誰か似顔絵描いてくれないかなー？」とネタ投稿。迷い猫のポスター風イラストを投稿していた。

　これに、はいだが絵描きうたで挑戦することになり、動画では「きかんげんてい　チキチキン」「ポテトも２ほんつきました」「わすれちゃいけないナゲット2つ」などと、歌いながら「あーっというまに　はい、かんせい！」と描き終えた。

　動画では、見本の絵と比べる形で、はいだが徐々に描きあげていく様子を見ることができ、最後は見本と完成イラストを比較するように紹介。はいだが描いたイラストは、頭が大きく、体が細いバランスの悪い猫のような生き物となり、これにネット上では「スプーの時からしょうこおねえさんの絵が大好きです！今回のおねえさんの絵をステッカーにして欲しい」「また事故ってんじゃんｗ」「何でこんなに怖くなるんだ」「しょうこおねえさん、やっぱりセンス抜群すぎる」。

　「伝説をまた一つ作ってしまったか」「AIが人類に勝てない理由」「マクドナルドさん攻めるなぁ」「うたの部分は良いけど絵描きまでこの人にやらせちゃいかんでしょ」などと反応し、Xでは「しょうこおねえさん」がトレンド入りした。