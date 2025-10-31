ÁðÌî²þ¤áµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢±¦ÂÉé½ý¤â¶å½£¾ì½ê½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß¡Ö½Ð¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡×¡¡Àè¾ì½êÁ´µÙ¤Î½½Î¾¡¦ÂºÉÙ»Î¤â¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤¬£³£±Æü¡¢¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£¹Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëÉô²°½É¼Ë¤Ç·Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±¦Â¤ÎÉé½ý¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤òµÙ¾ì¤·¤¿ÅìÁ°Æ¬£µËçÌÜ¡¦ÁðÌî²þ¤áµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢¶å½£¾ì½ê¤Î½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£·î¾å½Ü¤Î·Î¸Å¤ÇÉé½ý¡£¤³¤ÎÆü¤Î·Î¸Å¤Ç¤Ï»Í¸Ô¤ä¤¹¤êÂ¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î³ÎÇ§¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£½µÌÀ¤±¤ËÄË¤ß»ß¤á¤òÂÇ¤Ã¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤òºÆ³«¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡Ö´Ø¼è½°¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤ë¡£ÄË¤«¤Ã¤¿¤éÌµÍý¤»¤ºµÙ¾ì¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì½½Î¾£·ËçÌÜ¡¦ÂºÉÙ»Î¤â½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡££··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç±¦¾åÏÓ¤òÉé½ý¡££¸·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Àè¾ì½ê¤ÏÁ´µÙ¤·¡¢ËëÆâ¤«¤é½½Î¾¤Ë´ÙÍî¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¿½¤·¹ç¤¤·Î¸Å¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢´ðÁÃ±¿Æ°¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤¬¡Ö¡ÊÁêËÐ¤Ï¡Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤ä¤ì¤ë¾õÂÖ¡£¾ì½ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡·Î¸Å¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤Ï£²¿Í¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡£¡ÊËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£