阪神・藤川球児監督が３１日、大阪市内の電鉄本社で秦雅夫オーナーにシーズン終了の報告を行った。

「私自身、監督１年目で至らないところもあったと思いますが、オーナーの方からリーグ優勝ありがとうございます、という言葉をいただきました」

テレビインタビューで今季の振り返りを聞かれると、「まずは大変偉大な岡田前監督、顧問からこのチームを譲っていただき、任を受けてスタートしたんですが、継承しながら、壊しながら、新たな戦力を見ながらいろんな難しいことがあったかと思いますが…道中は忘れましたね。日々新たにと思っていましたから」と笑顔。就任当初から思い描いていたことには「貫けましたね。変わることはないと思います。監督という役割を受けるにあたって、勉強はすれど志が変わることはない」とうなずいた。

また、１年間を通したＭＶＰという質問に「これだけみんな頑張ってくれたシーズンで一人ずつは難しいですね」と前置きした上で「監督の場所から見渡して、一番頑張ったのは坂本ですね。それから中野ですね」と名前を挙げた。理由については「チームを支えることがどれだけ難しくて価値があるのか。チームが勝つためには目に見えないような小さなことが重要。それを体現してくれた」と説明した。