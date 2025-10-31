「好意があり手放したくなかった」SNSで他人になりすまし10代女性にストーカー行為か　34歳男を逮捕　2人に交際関係なし

白いマスクを着け、うつむいて歩く男。

SNSで複数回他人になりすまし、10代の女性にストーカー行為をした疑いで逮捕された菊子勝人容疑者（34）です。

警視庁によりますと、派遣社員の菊子容疑者は2024年9月ごろに女性とXを通じて知り合い会い始めましたが、2025年9月に女性が「もう会わない」とメッセージを送信します。

しかし、その後も菊子容疑者は他人になりすました3つのアカウントを使い分け、22回にわたりメッセージを送り続けました。

そして菊子容疑者は9月10日、他人に成り済まし、女性を東京の町田駅付近に呼び出したのです。

その後、関係者が「男女のトラブル」と110番通報し、警察が調べたところ、ストーカー行為が発覚したということです。

2人に交際関係はなく、菊子容疑者は調べに対し「おおむね間違いありません」と容疑を認めたうえで、「好意があり手放したくなかった」と話しています。

警視庁によりますと、菊子容疑者と女性はX上の名前で呼び合っていたといいます。

警察は余罪があるとみて捜査する方針です。