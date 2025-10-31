勝利を持ち帰った後に両手に花。ファンも羨むシーンだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第1試合で、BEAST X・下石戟（協会）が激戦を制してトップを獲得。控室では東城りお、中田花奈（連盟）のチームメイト2人が笑顔で出迎え、これにファンが「羨ましすぎるぞ！」と反応した。

【映像】下石のアガリを全力で喜ぶ東城・中田の美女コンビ

BEAST Xは今シーズンから下石、東城の2選手が加入。これに昨シーズンまでプレーした中田、鈴木大介（連盟）の2人を加えた4人で戦っている。キャプテンに就任した東城のムード作りが抜群で、常に控室にも柔らかな雰囲気が漂っている。この日は下石が先発を務めると、控室では東城と中田が2人で応援。大きなアガリが飛び出した時には、2人で両手をあげて全力で喜ぶと、カメラマンが中田の笑顔をアップ。「かなりん可愛すぎる」というコメントが寄せられた。

さらに下石が競り合いをものにしてトップを取って控室に戻ると、東城と中田という美女雀士2人が笑顔でお出迎え。これにも「トップ獲った上に美女二人のいる楽屋に帰還する下石さん、羨ましすぎるぞ！笑」という声が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

