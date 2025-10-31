【プラレール リアルクラス 185系特急電車(エクスプレス185)】 12月6日 発売予定 価格：7,700円

タカラトミーは、鉄道模型「プラレール リアルクラス 185系特急電車(エクスプレス185)」を通販サイト「タカラトミーモール」にて予約を受け付けている。発売は12月6日を予定し、価格は7,700円。

本商品はJRの「185系特急電車（エクスプレス185）」を「プラレール リアルクラス」シリーズで立体化したもの。4両編成仕様で、実車両を再現した外観にJRマーク・グリーンカーマーク、靴ずり・ドアレールなどは印刷で表現されている。

ヘッドマークシールは「水上」、「草津・あかぎ・シュプール号・新特急ホームタウン高崎・特急ホームタウン高崎・ホームライナー・踊り子・湘南ライナー・草津白根・谷川・アルペン上越」、「回送・試運転・臨時・団体・普通・臨時特急・臨時快速」が付属する。

国鉄特急シンボルマーク、タイフォンカバー、クーラー、パンタグラフ、車体内部シートなどリアルな造形・塗装などで表現されている。

【プラレール リアルクラス １８５系特急電車（エクスプレス１８５）登場】

(C) ＴＯＭＹ

ＪＲ東日本商品化許諾済