¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼43ºÐ½÷Í¥¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë»×¤¤¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¡×
½÷Í¥¤Ç¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜè½½ï¡Ê43¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÍèÆü¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¯¼Ì¿¿¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡ÖÎò»ËÅª½Ö´Ö¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë»Ñ¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¸«¤ë´ãº¹¤·¤¬°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡×¤È°õ¾Ý¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»ä¤ÎÊì¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ºÐ¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¡£ÀÅÍÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©À¸¤Þ¤ì¤ÎÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô°é¤Á¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¾¾ËÜ·Ã¡×¤È¤·¤Æ11ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤äCM¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö½ª¤é¤Ê¤¤²Æ¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£02Ç¯¤Ë¾¾ËÜè½½ï¤Ë²þÌ¾¤·¡¢14Ç¯¤«¤é¥è¥¬¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£19Ç¯10·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Æ±12·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Íâ20Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£22Ç¯11·î¤Ë¤ÏÉ×¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë¿·³ã¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£