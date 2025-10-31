ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡¡ÎÞ¤Î¼º¿¦²ñ¸«¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤è¤¤»Å»ö¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔµÄ²ñÎ×»þ²ñ¤¬£³£±Æü¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò²Ä·è¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤¬·èÄê¤·¤¿¡££²£°¿Í¤ÎµÄ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢»¿À®¤Ï£±£¹¿Í¡¢È¿ÂÐ¤Ï£±¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏµÄ²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Î·èÄê¤È¤·¤Æ½Í¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö³§ÍÍÊý¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Ìó£µ¥«·î´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¤³¤ÎÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤ÎÃæ¡¢¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤è¤¤¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£Æü¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡£¤³¤ÎÀè¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»ä¼«¿È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼Â¹Ô¤·¤¿¤¤¤ÈÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë²ê¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸¤±¤óÌ¿¡¢¼ï¤Ï¤Þ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤Ï¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
