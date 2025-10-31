久保乃々花Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/31】モデルで女優の久保乃々花が30日、自身のInstagramを更新。DMM TVドラマ「橘くん抱いてください！」（毎週木曜25時15分最新話更新予定）のオフショットを披露した。

【写真】26歳美人女優、スラリ美脚際立つスーツ姿

◆久保乃々花、スーツ姿披露


本作の第5話配信を告知した久保は「物語もどんどん進んで、橘くん（柊太朗）とすみれちゃん（久保）、どうなっちゃうのでしょう」とアピール。スーツ姿のオフショットを公開し、美し脚を披露した。

◆久保乃々花の投稿に反響


この投稿を受け、ネット上では「スーツも似合う」「最強の可愛さ」「脚綺麗」「抜群スタイル」と反響が寄せられている。

◆実写ドラマ「橘くん抱いてください！」


人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」（原作：ふどのふどう／ぶんか社）を実写ドラマ化した本作は、女性ばかりの環境で育ち、男性が苦手なOL・中堂すみれと憧れの同僚・橘孝太郎（柊太朗）による、甘く切ないオトナの胸キュンが詰まったラブストーリーとなる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】