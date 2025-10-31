人気TL実写ドラマで話題・久保乃々花、美脚際立つスーツ姿に反響「最強の可愛さ」「抜群スタイル」
【モデルプレス＝2025/10/31】モデルで女優の久保乃々花が30日、自身のInstagramを更新。DMM TVドラマ「橘くん抱いてください！」（毎週木曜25時15分最新話更新予定）のオフショットを披露した。
【写真】26歳美人女優、スラリ美脚際立つスーツ姿
本作の第5話配信を告知した久保は「物語もどんどん進んで、橘くん（柊太朗）とすみれちゃん（久保）、どうなっちゃうのでしょう」とアピール。スーツ姿のオフショットを公開し、美し脚を披露した。
この投稿を受け、ネット上では「スーツも似合う」「最強の可愛さ」「脚綺麗」「抜群スタイル」と反響が寄せられている。
人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」（原作：ふどのふどう／ぶんか社）を実写ドラマ化した本作は、女性ばかりの環境で育ち、男性が苦手なOL・中堂すみれと憧れの同僚・橘孝太郎（柊太朗）による、甘く切ないオトナの胸キュンが詰まったラブストーリーとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳美人女優、スラリ美脚際立つスーツ姿
◆久保乃々花、スーツ姿披露
本作の第5話配信を告知した久保は「物語もどんどん進んで、橘くん（柊太朗）とすみれちゃん（久保）、どうなっちゃうのでしょう」とアピール。スーツ姿のオフショットを公開し、美し脚を披露した。
◆久保乃々花の投稿に反響
この投稿を受け、ネット上では「スーツも似合う」「最強の可愛さ」「脚綺麗」「抜群スタイル」と反響が寄せられている。
◆実写ドラマ「橘くん抱いてください！」
人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」（原作：ふどのふどう／ぶんか社）を実写ドラマ化した本作は、女性ばかりの環境で育ち、男性が苦手なOL・中堂すみれと憧れの同僚・橘孝太郎（柊太朗）による、甘く切ないオトナの胸キュンが詰まったラブストーリーとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】