ゆい小池（ゆいちゃみ）、姉・ゆうちゃみ＆愛犬との“キスショット”公開「5年ぶり」家族旅行報告に「美人姉妹」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が10月30日、自身のInstagramを更新。ゆうちゃみと愛犬との家族旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気モデル姉妹「可愛すぎる」愛犬とのキスショット
ゆいは「5年ぶり家族旅行ｯ みんな揃うのうれしすぎｯ」と綴り、ゆうちゃみと愛犬「こちゃん」との3ショットなどを多数投稿。ゆうちゃみと一緒に愛犬に両脇からキスをする写真など、旅行を満喫した様子を公開している。
この投稿には「美人姉妹」「眼福」「家族写真可愛すぎる」「素敵なファミリー」「ワンちゃんも笑顔」「幸せいっぱい」など、さまざまな反響が寄せられている。
ゆいちゃみは、ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の「初虹編」（2022年）で一躍注目を浴び、「小夏編」（同年）では大木遥翔とカップル成立し注目を浴びた。また、過去には同番組で、姉のゆうちゃみと比較されることについてお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルに相談したことがきっかけで、ゆい小池へ改名したことも話題となっている。（modelpress編集部）
◆ゆい小池（ゆいちゃみ）、姉・ゆうちゃみと愛犬との写真公開
◆ゆい小池の投稿に話題
◆ゆい小池、「今日好き」出演・ゆいちゃみからの改名も話題
