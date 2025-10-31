【プラレール リアルクラス 415系近郊電車(JR東日本・白電)】 12月6日 発売予定 価格：7,700円

タカラトミーは、「プラレール リアルクラス 415系近郊電車(JR東日本・白電)」を12月6日に発売する。価格は7,700円。

本製品は、1971年（昭和46年）に登場した交直流用の近郊形電車「415系」を、同社の細部までこだわった造形・塗装を施した、よりリアルなプラレール「プラレール リアルクラス」で商品化したもの。

415系近郊電車（JR東日本・白電）がモデルとなっており、4両編成仕様で、JRマークや靴ずりは印刷済みとなっている。

前面方向幕はシールで表現しており、正面の貫通扉、クーラー、パンタグラフなどリアルな造形・塗装などで表現。リアル直線レールが3本同梱しており、すぐに飾ることが可能で、プラレール規格で別売りの通常のレールで拡張することができる。

【プラレール リアルクラス 415系近郊電車（JR東日本・白電） 登場】

(C) ＴＯＭＹ

JR東日本商品化許諾済