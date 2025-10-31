「泣くのは当たり前なのに！」と叫びたい。義母の“心配LINE”が、ストレスすぎる【ママリ】
この記事では、子どもの保育園登園初日に義母からLINEが来たが鬱陶しく感じてしまったという投稿を紹介します。お迎えに行ったら「ママ！」と泣いていたと伝えたら心配するような返信が来たそう。慣れない環境に不安を感じたり、ママが恋しくなって泣くのは当たり前なのに必要以上に心配する義母に投稿者さんは困惑してしまったそうです。
登園初日から元気に遊べる子もいるとは思いますが、ほとんどの子どもは泣いてしまったり環境に慣れるので精一杯であっという間に保育時間が終わるものですよね。それ自体は当たり前のことですし、親としては心配しながらも1日でも早く慣れてほしいという気持ちで送り出すものではないでしょうか。
登園初日でやたらと心配する義母
今日から子どもが保育園で朝から義母から ○○くんと○○くんは
保育園行けた？気になって ってLINEがきてたので
無事に行けました と送ったら昼頃義母から ○○くんは帰ってきた？ とLINEがきて 何時頃迎えに行きます と送って
迎え行ったら ママ って泣いて息子がきたので義母に 今迎えに行ってママ って泣いてきました って送ったら義母から
保育園楽しくなかったのかな、 ずっと泣いてたのかな？ とLINEが
きました。
おもちゃ等で遊んでたみたいですよ と送ったら義母から 少し安心
とLINEがきました。
鬱陶しすぎません？
初日だし慣れてないから泣いてるんやん って思ったし
今まで子育てした事のある人がそんな事言う？ って思いました💦
孫のことが心配だという義母の気持ちはわかるものの、親以上に不安になられたり保育園が楽しくなかったのかなといったネガティブなことを言われるのはモヤモヤしますよね。
親以上に心配する義母にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
鬱陶しいです😂😂
正直一番心配なのは親ですよね...その不安を無駄に煽るようなことしないで！って思います。
とにかく何か言いたいだけなんでしょうね🙄
心配は親が1番してることだし
もし気にしてくれるならせめて一回のLINEで完結する文章にして、仕事してるママのことも気遣ってwて思いました🙏
保育園で楽しく過ごせているかを一番心配しているのは母である投稿者さんですよね。義母が必要以上に心配することで投稿者さんも不安になってしまいますし、その不安は子どもにも伝わってしまうはず。慣れない環境なら誰でも不安に感じるのは当たり前なのですから、せめて前向きになれるような言葉をかけてほしいですよね。保育園でしか得られない経験や出会い、成長がきっとあるはずですから、投稿者さんには自信を持って笑顔で子どもを送り出してほしいなと思いました。
記事作成: こびと
