【1.2Lマイルドハイブリッド】プジョー208に『GTハイブリッド』登場
プジョー208GTにハイブリッド登場
ステランティス・ジャパンはプジョーブランドのコンパクトハッチバック『プジョー208』に、最新のハイブリッド・パワートレインを搭載した新モデル『プジョー208 GTハイブリッド』を発売した。
【画像】プジョー208GTハイブリッドのディテール 全10枚
『208GTハイブリッド』は、最新世代の1.2L直列3気筒ガソリンターボエンジンと電動モーター内蔵6速デュアルクラッチ式トランスミッションを組み合わせた、48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載する。
プジョー208GTハイブリッド ステランティス・ジャパン
電動モーターのアシストによって発進停止時の振動が抑制され、低速からの力強いトルクの立ち上がりとともに、スムーズで心地よい加速を味わうことができる。
また、走行状況によっては、約30kmの電動走行も可能となっている。信号待ちの多い市街地走行では、1時間あたり約50％はエンジンを使用しない状態となり、蹴りようなボディとも相まって、22.4km/Lという優れた燃費性能を実現した。
ボディカラーは昨年10月に登場した新色『アゲダ・イエロー』に加え、208初採用の『おけないと。ホワイト』、そして『ヴァーティゴ・ブルー』と『エリクサー・レッド』の合計4色を設定する。
『プジョー208 GTハイブリッド』の価格は、389万円となっている。