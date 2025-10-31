SNSで人生激変 “月の売上が数倍”美人ラーメン店主＆“芸術作品と話題”全身タトゥーの美人彫り師
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#9が、きょう31日午後10時より放送される。#9では、SNSをきっかけに人生が激変した2人の女性を特集する。
【写真】これまで見せることが少なかった本音をこぼすアレン様
1人目は、SNSでの発信を機に、月の売り上げが数倍に跳ね上がった美人ラーメン店主。海外からも客が殺到し、婚姻届を持ってくる熱狂的なファンまで現れる人気ぶりをみせる。2人目は、SNSで自身の作品が「芸術作品だ」と話題になった全身タトゥーの美人彫り師。「30歳までに死のうと思ってた」と語るほどの壮絶な過去から、タトゥーを彫ることで生きる希望を見出した彼女の人生に迫る。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#9では、スタジオゲストとしてモデルで女優の佐田真由美と、同じくモデルでタレントの益若つばさが登場する。このほか、VTRではアレン様の密着も放送される。
