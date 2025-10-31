ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・杭州で市の花・モクセイが満開 街じゅうに甘い香り 中国・杭州で市の花・モクセイが満開 街じゅうに甘い香り 中国・杭州で市の花・モクセイが満開 街じゅうに甘い香り 2025年10月31日 17時43分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２９日、満開を迎えた西湖風景区のモクセイ。（杭州＝新華社記者／黄宗治） 【新華社杭州10月31日】中国浙江省杭州市で、市の花であるモクセイが例年よりやや遅れて満開となり、街じゅうに甘い香りが漂っている。杭州市園林文物局によると、市内には500万本を超えるモクセイが植えられているという。２９日、杭州市のモクセイの名所「満覚隴」で撮影を楽しむ観光客。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２９日、杭州市のモクセイの名所「満覚隴」で満開となったモクセイの下で食事をする観光客。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２９日、杭州市のモクセイの名所「満覚隴」でモクセイの花のお菓子を買う人々。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２９日、満開を迎えた西湖風景区のモクセイ。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２９日、満開を迎えた西湖風景区のモクセイ。（杭州＝新華社記者／黄宗治） リンクをコピーする みんなの感想は？