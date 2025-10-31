16ºÐ¡¦tuki.¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ±åºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ª²Û»Ò¤¢¤²¤ì¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¡Ê16¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×tuki.¤Î¡È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡tuki.¤Ï³¨Ê¸»ú¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡ÖHappy Halloween¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´é¤Ï¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¤ª²Û»Ò¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿»Ñ¤«¤é¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÈ±åºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ª²Û»Ò¤¢¤²¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ótuki¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡tuki.¤Ï¸½ºß¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¡¢13ºÐ¤«¤éTikTok¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤òÅê¹Æ¡£³Ú¶Ê¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥µ¥¯¥é¥¥ß¥ï¥¿¥·¡×¡ÖÃÏ¹öÎøÊ¸¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ë¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï7²¯²ó¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè66²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ØÂè75²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ë¼çÂê²Î¡ÖñÙ¥·°¦¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
