アレン様、故郷・高知で旧友と再会 人気の裏に隠された知られざる苦悩と本音
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#9が、きょう31日午後10時より放送される。#9では、イベントで「アレン様ー！」と熱狂的な声援を浴び、SNSの総フォロワー数が100万人を突破するなどファンが急増中のカリスマ・アレン様に密着する。
【写真】これまで見せることが少なかった本音をこぼすアレン様
なぜ今、多くの女性たちがアレン様に熱狂するのか。そのルーツを探るべく、故郷・高知県へ。旧友との再会で、「本当の自分を出したらいけないみたいな葛藤があって…」と、これまで見せることが少なかった本音をこぼす。壮絶な過去を乗り越え唯一無二の存在となったアレン様。その人気の裏に隠された知られざる苦悩と、彼の言葉が人々の心を惹きつける理由に迫る。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#9では、スタジオゲストとしてモデルで女優の佐田真由美と、同じくモデルでタレントの益若つばさが登場する。
