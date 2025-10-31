歌手の藤あや子さんが自身のXで、ハロウィーン間近の様子を投稿しています。

【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの愛猫・マル「ハロウィンといえばボク」 黒が似合う帽子でコスプレ フォロワー反応「ジュリーみたい」

藤さんは、ジャック・オ・ランタンと猫の絵文字を添えて「ハロウィンといえばボクでしょ」とテキスト。愛猫のマルに帽子をかぶせた写真を投稿しています。







その帽子は赤と黒の縞模様でつばが大きく、網生地のリボンが付いていて、夜向きの大人な雰囲気を漂わせています。そしてマル自身も黒の多い模様で、まるで紳士の夜会服のよう。藤さんは一瞬の隙を狙ってマルに帽子をかぶせ撮影したようで、マルの表情は期せずして “キリっ” とした目つきになっています。









お似合いのマルの様子に、フォロワーからは「決まってるにゃん」「カサブランカ・ダンディのジュリーみたい」「マルしかない！」「お帽子、かっこいいね」などの推しの声や、フォロワー自身で思い思いに作ったAI生成画像も多数集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】